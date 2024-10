Noivado de Alberto Cordeiro e Luiz Bueno

O dermatologista Alberto Cordeiro e o empresário Luiz Bueno vão oficializar seu noivado recepcionando amigos com uma grande noite de gala no dia 23 de novembro, às 20h, no Jardins, em São Paulo. O dress code pede mulheres com vestidos longos, preto, branco ou preto e branco, e homens de smoking preto.

Alberto Cordeiro e Luiz Bueno Imagem: Reprodução

Os noivos não terão lista de presentes, mas sugerem aos convidados doações ao Hospital do Câncer de Barretos através do pix: meuapoio@hospitaldeamor.com.br.