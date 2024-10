Ana Botafogo lança documentário e marca própria de roupas

"A ideia do documentário surgiu de uma cineasta que quer falar da popularização do balé no Brasil. A produção ainda está no início e tem sido feita através de muito material que já existe sobre a minha carreira que reúne arquivos, coberturas e entrevistas", revela Ana Botafogo, primeira Bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A previsão é de que o documentário esteja disponível até o ano que vem. Em 2021, foi lançada a biografia da artista "Ana Botafogo: palco e vida", — a obra foi escrita pelo pai dela.

Paralelamente, Ana Botafogo aposta no mercado da moda para expandir a sua relação de vida com a dança clássica. A linha "Ana Botafogo por Priscilla Yokoi" oferece roupas que refletem a sua própria identidade e experiência como bailarina e professora. "A coleção varia entre azul, vinho, preto e rosa. Eu mesma escolhi as cores pensando na combinação delas com qualquer acessório. Temos calças, collants e tops. Os tecidos são confortáveis, fáceis de usar e de serem lavados. A Priscilla entendeu tudo o que eu queria e criou exatamente o que eu idealizei: uma linha de roupas perfeita para bailarinas. Ficou a minha cara e eu estou muito feliz com o resultado!", destaca a bailarina Ana Botafogo.

Priscilla Yokoi e Ana Botafogo Imagem: Flavia Viana/Samsung

"Eu sempre tive a Ana Botafogo como referência na minha carreira, e poder desenhar e assinar a marca dela em parceria com a Priscilla Yokoi Store é uma honra. Tudo foi feito em cima da personalidade da Ana, e estamos felizes com o resultado", destaca Priscilla Yokoi, bailarina brasileira premiada dentro e fora do país que também ministrará aulas ao lado de Ana na capital paulista.

Além dos projetos futuros, Ana Botafogo têm realizado trabalhos ministrando aulas e palestras pelo Brasil. "Tenho uma escola de dança onde atuo como diretora artística e uma loja de artigos de dança multimarcas chamada 'Ana Botafogo Maison'. Viajo muito pelo Brasil estimulando os jovens e me inteirando sobre o ensino da dança e do balé no nosso país. Neste momento, estou fazendo um curso de pós-graduação sobre a pedagogia na dança também. Em novembro, estarei novamente em cena com o repertório de 'Les Sylphides', de Michel Fokin, em São Paulo", diz.