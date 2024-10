Conheça o festival que une música, vinho e gastronomia

O Wine & Jazz Sessions, que acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Alto das Nações, em São Paulo, promete unir jazz a vinícolas e importadoras que oferecem os melhores vinhos e chefs que trazem menus especiais de seus restaurantes.

Tony Gordon Imagem: Reprodução

A 6ª edição do festival espera receber mais de 5 mil pessoas para assistir suas nove atrações musicais e visitar cerca de 40 expositores entre restaurantes, vinícolas e empórios artesanais. No palco principal, as atrações transitam entre jazz, soul e blues, com destaques como Dom Paulinho Lima, Heloisa Lucas com seu tributo "Michael in Jazz", e Tony Gordon, que está de volta pela terceira vez para encerrar o evento. Confira a programação completa no Instagram oficial do evento.