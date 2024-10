"Ainda Estou Aqui" começa nova etapa da campanha ao Oscar 2025

A 16ª edição do HBRFF (Hollywood Brazilian Film Festival) oficialmente começou. O festival, que ocorre em Los Angeles, apresenta os filmes brasileiros que mais tiveram destaque nos principais festivais internacionais, como Cannes, TIFF e Veneza. Na noite da última terça-feira (29), "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, abriu a edição 2024 do evento no Museu do Oscar, contando com a presença de Fernanda Torres e Selton Mello em uma sessão especial com mais de 250 artistas, cineastas e profissionais do mercado cinematográfico norte-americano e votantes do Oscar.

Fernanda Torres e Selton Mello Imagem: Marcos Daniel Ferreira/Divulgação

A exibição marcou simbolicamente uma nova etapa da campanha do filme brasileiro, que potencialmente representará o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. "Agora, temos 25 dias de campanha para promover a produção aqui nos Estados Unidos e gerar mais discussões e comentários sobre", comenta Fernanda Torres durante a abertura do Hollywood Brazilian Film Festival.