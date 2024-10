A Fazenda: Parcial aponta Yuri e Sacha brigando pelo favoritismo

Sacha, Yuri e Camila estão disputando a 6ª roça de A Fazenda (Record). O eliminado desta noite (31) perde a chance de perder o prêmio de R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

Às 15h, os aliados do G4 brigavam pelo posto de favoritos do público. Com uma diferença mínima Sacha estava em 1º lugar com 37,52% enquanto Yuri está com 37,5%.

Por último vêm Camila, com 24,99%. A peoa do grupo rival à dupla é a possível eliminada da noite.