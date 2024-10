BoxPharma realiza jantar de networking com investidores

A BoxPharma, empresa no setor de Honest Market, promoveu recentemente um jantar que reuniu sua equipe e alguns de seus principais investidores. Entre os convidados do jantar, estiveram presentes João Bastos e Smith Queiroz, co-fundadores da BoxPharma; Victória Coufal, representante da família Grendene; Venâncio Velloso, Genial Investimentos; Sebastião D'Villa, Life Time Investimentos; Beatriz Teixeira, Country Manager LATAM da Acce Solution e Júlio Casares, Apresentador da Record TV.

BoxPharma Imagem: Divulgação

A BoxPharma é especializada em oferecer máquinas autônomas de conveniência com produtos de farmácia, como itens de higiene, beleza e saúde. As máquinas possuem uma assistente virtual chamada "Duda", que auxilia os usuários com dúvidas sobre quais produtos utilizar. Além disso, a Duda também está disponível no WhatsApp, facilitando a comunicação para entregas e esclarecimentos adicionais.

A empresa já possui uma forte presença em São Paulo e na Grande São Paulo, com centenas de lojas, e atualmente está em plena expansão para o Sudeste e Nordeste do Brasil. O plano é atingir 200 unidades até o final deste ano, atendendo principalmente hotéis e prédios comerciais.