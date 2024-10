Cemitério da Consolação recebe passeio em homenagem ao 'Dia de Los Muertos'

Na quinta-feira, 31 de outubro, ocorrerá uma edição especial do passeio noturno no Cemitério da Consolação. Embora a data coincida com o Halloween, o evento é uma homenagem ao Dia de los Muertos, cuja celebração começa em 31 de outubro e termina em 2 de novembro, data em que se comemora o Dia de Finados no Brasil. O passeio é fruto de uma parceria entre a Consolare, o projeto "O Que Te Assombra?" e "Reconheça São Paulo". Com duração de duas horas, o evento oferece aos participantes uma imersão na arte tumular e nas histórias de personalidades que ajudaram a construir o Brasil.

Cemitério da Consolação Imagem: Reprodução

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer os túmulos de figuras importantes, como a Marquesa de Santos, a artista modernista Tarsila do Amaral, o abolicionista Luís Gama, os modernistas Mário e Oswald de Andrade, entre outros. Além disso, o passeio oferece uma nova perspectiva sobre o patrimônio histórico e cultural preservado no local. Desde agosto de 2023, os passeios noturnos no Cemitério da Consolação são realizados mensalmente e, devido à grande procura, os ingressos são limitados a 130 participantes por edição.