Veja cena inédita do novo filme de Francis Ford Coppola, 'Megalópolis'

Mais uma cena de Megalópolis, novo longa do diretor e roteirista Francis Ford Coppola (O Poderoso Chefão e Apocalypse Now), foi divulgada. O novo clipe mostra Cesar Catilina (Adam Driver) pedindo para o tempo lhe mostrar o futuro da metrópole Nova Roma através de seu plano arquitetônico para Megalópolis. Em um tom otimista, Cesar acredita que a humanidade encontrará novos caminhos para um futuro ainda desconhecido. Assista abaixo:

O filme teve sua estreia mundial no Festival de Cannes deste ano, concorrendo à Palma de Ouro, e será lançado exclusivamente nos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro, com distribuição pela O2 Play. A história gira em torno desse conflito entre Cesar, o arquiteto visionário que sonha com um futuro utópico, e Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), o ambicioso prefeito de Nova Roma. Além de Driver e Esposito, completam o elenco Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight, Grace VanderWaal, Jason Schwartzman e Dustin Hoffman.