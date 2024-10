A maior exposição do mundo sobre a história de Pelé

Para celebrar a vida e trajetória de Pelé, a Multiverso Experience anunciou a exposição imersiva "Uma Homenagem ao Rei Pelé", que estreia no dia em que se comemora os 55 anos de seu milésimo gol, 19 de novembro, no novo endereço da empresa especialista em experiências tecnológicas, agora no Shopping Eldorado, em um espaço com mais de 2 mil m². Os ingressos já estão à venda. Com curadoria do jornalista e escritor Marcelo Duarte, que também assina o Museu do Futebol, a mostra contempla os acontecimentos mais marcantes do eterno Camisa 10, começando pela sua infância e passando pelos grandes feitos e conquistas de seus 82 anos.

Imagem: Divulgação

"Como grande fã de futebol e do próprio Pelé, para mim é uma honra poder realizar este projeto e oferecer essa reverência ao Rei. A escolha do conteúdo reflete também a nossa crença de que precisamos valorizar mais nossos ídolos brasileiros. [...] Uma das grandes novidades que estamos trazendo é a inclusão da memorabilia do Pelé, um acervo extenso e único, com o qual nunca trabalhamos antes. Esse acervo vai enriquecer a experiência da exposição e oferecer ao público uma oportunidade inédita de conhecer de perto a história de uma lenda do futebol", declarou Mohamad Rabah, CEO da Multiverso Experience.