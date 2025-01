Louvre terá sala só para Mona Lisa e ingressos mais caros para estrangeiros

Financiamento do projeto

A principal dúvida agora está em como financiar esse imenso e projeto, em um momento em que a França busca reduzir os altos níveis de dívida e déficit públicos, depois de Macron perder as rédeas do governo.

A imprensa francesa vê na visita de Macron ao Louvre uma tentativa de se aproximar dos franceses, que se orgulham da instituição cultural internacionalmente conhecida. Mas os jornais também notam um movimento de Macron para romper com o isolamento político que ele mesmo criou ao dissolver a Assembleia Nacional, no ano passado. Esse 'erro' assumido pelo presidente francês abriu uma crise política no país, com consequências graves para a economia, que já enfrenta alta do desemprego.

"Mais isolado do que nunca, o presidente tentará se impor como o salvador do museu", afirma o jornal Libération, apontando os problemas que a direção do Louvre não consegue enfrentar sem a ajuda das autoridades. O museu é financiado com recursos do Estado.

O diário econômico Les Echos diz que Macron,"isolado e enfraquecido, está à procura de um novo papel", depois de perder a mão sobre o governo, com a derrota de seu partido nas últimas eleições legislativas. Todos recordam que foi em frente à Pirâmide do Louvre, em 2017, que Macron celebrou sua eleição à presidência.

Segundo fontes próximas do presidente, o custo do "Novo Renascimento para o Louvre" ficaria entre ? 700 milhões e ? 800 milhões (entre R$ 4,3 bilhões e R$ 4,9 bilhões). As obras durariam cerca de dez anos e contariam com uma contribuição "minoritária" do Estado.