Com inflitrações e sem dinheiro para reformas, Louvre está em alerta

Outro problema é a falta de espaços para descansar e se alimentar, além dos banheiros, que estão abaixo dos padrões internacionais.

Segundo Christian Galani, do departamento de Cultura do sindicato CGT, "não passa um dia sem que se veja a degradação do edifício".

A pintura que está saindo, salas, depósitos e espaços de trabalho que às vezes ficam inundados, cortes de energia, atrasos nos pagamentos aos prestadores de serviço por falta de orçamento"... a lista é longa , segundo este sindicalista.

"Há salas que são frequentemente fechadas por falta de pessoal, e as condições de trabalho dos agentes pioraram, com temperaturas às vezes em torno de 10-12 graus no inverno, e ultrapassando 30 graus no verão", acrescentou Galani, que afirma que mais mais de 200 empregos foram cortados em dez anos.

Como muitas instituições públicas, o Louvre está cada vez mais dependendo de seus próprios recursos, recorrendo à crescente privatização de seus espaços e patrocínios.

No dia 4 de março, o museu parisiense realizará seu jantar anual de arrecadação de fundos, na esperança de atrair celebridades internacionais e estrelas das principais casas de alta costura.