Mestre das carnes maturadas, ele vê futuro dry-aged em peixes 'sem cheiro'

Hoje, por um esforço de estudiosos e produtores, há uma conversa constante para que a legislação se torne mais clara e o produto, melhor e bem divulgado.

Para isso, outra boa onda contribui para a "redescoberta" da maturação e suas possibilidades.

Na cabeça dos chefs

Não é exagero dizer que Sandro faz gourmands, chefs e curiosos se apaixonarem por geladeiras que mais parecem vitrines. E é nesta ótima fase da gastronomia brasileira que a maturação também surfa sua onda.

Banquete do Elevado Conselheiro, com opções dry-aged e frescas em carne e peixe Imagem: Divulgação/Felipe Gabriel

Entre os clientes de Sandro, estão estrelados pelo Michelin e premiados pelo 50 Best, como Jefferson Rueda, d'A Casa do Porco; Ivan Ralston, do Tuju; Marco Renzetti, da Osteria Fame. Aliás, vale acompanhar a série de entrevistas com muitos deles no Instagram da Matura Meat (@maturameat).