Bife Wellington é receita com carne cheia de sofisticação; aprenda a fazer

O preparo do Bife Wellington com toque defumado começa com o filé mignon sendo temperado com sal e pimenta. Em vez de ser selado, ele é defumado no pitsmoker, a uma temperatura baixa (entre 80°C e 90°C), por cerca de 30 a 40 minutos. Esse processo confere um aroma profundo e único à carne, sem cozinhá-la completamente, garantindo sua suculência.

Você pode fazer na versão tradicional também! Tempere o filé com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve ao fogo uma frigideira e aqueça bem um fio grosso de azeite. Sele bem todos os lados do filé. Não deixe cozinhar, pois o centro precisa ficar bem rosado.

Retire da frigideira, pincele a mostarda e deixe esfriar em geladeira.

Enquanto a carne descansa, prepara-se a duxelles, uma mistura rica de cogumelos, alho, cebola e ervas finamente processados e refogados até perder toda a umidade.

Para a montagem, começa-se com uma camada de massa de panqueca fina, que será colocada sobre o filme plástico. A massa de panqueca age como uma barreira que impede que a umidade da duxelles ou do presunto cru atinja a massa folhada, garantindo sua crocância.

Sobre a panqueca, dispõe-se fatias de presunto cru e, por cima, espalha-se a duxelles. O filé defumado é então colocado no centro e cuidadosamente embrulhado com essas camadas.