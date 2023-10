Bolonhesa: os segredos do mais brasileiro dos molhos italianos

Bolonhesa com ou sem tomate

Essa foi a versão de molho à bolonhesa adotada pelo chef André Mifano, em 2008, quando inaugurou o extinto restaurante Vito, em São Paulo. Sem tomates, o molho servido sobre fettuccine fez tanto sucesso que, hoje, continua no menu do Donna, casa que Mifano abriu em 2021. "Se eu tirar do cardápio, os clientes batem em mim", diz o chef. Também não leva tomates o pappardelle com ragu branco do restaurante paulistano Mila - o resultado é um molho mais pálido, mas bastante saboroso.

Bolonhesa do Donna Imagem: Bruno Geraldini

No século 20, os tomates já tinham garantido participação na receita italiana, mas o brasileiro adquiriu o hábito de carregar na quantidade do ingrediente. "Em São Paulo, a versão mais conhecida leva muito mais tomate do que se usa na Itália", atesta a pesquisadora Silvana Azevedo, especializada em gastronomia da Itália. A razão, ela explica, é a mistura de imigrantes de diferentes regiões que se estabeleceram na cidade - muitos vieram do Sul e tinham familiaridade com os tomates, enquanto a presença de imigrantes da Emilia-Romagna nunca foi muito representativa.

Entre os chefs que não abrem mão do tomate, as variações da receita ficam por conta de alguns segredinhos. Autora do portal Na Cozinha da Helô ,a chef Heloísa Bacellar, acrescenta presunto cru em tirinhas ao sofritto, no começo do preparo, para dar sabor ao molho. "Ele amolece e fica acinzentado, depois volta com a cor avermelhada e começa a dourar bem de leve", ensina.

Ela também faz questão de usar leite, ingrediente que aparece como facultativo na receita do tradicional ragù alla bolognese. Depois de refogar a carne nos temperos, Helô acrescenta leite integral para dissolver aquela crostinha gostosa que se forma no fundo da panela - nas cozinhas profissionais, a técnica tem o nome de deglaçagem. "Quando o leite evapora e carameliza, junto o vinho. Mas tem que ser leite integral, o desnatado não tem a mesma capacidade", avisa.