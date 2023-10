Essa barriga todo mundo quer! Corte suíno domina cardápios dos restaurantes

Barriga de porco glaceada do restaurante Imakay Imagem: Fernando Yokota

Chef do bar Caledonia Whisky & Co., no bairro paulistano de Pinheiros, Rodrigo Rizzo também glaceia a barriga suína, mas chega lá de forma bem diferente. O processo começa dois dias antes, quando massageia a carne com missô, tradicional pasta de soja bem salgada da cozinha japonesa - esta é a única etapa na qual a barriga tem contato com sal. É hora, então, de fechar o corte no saco de vácuo, ainda com o missô e um pouco de saquê, e cozinhá-lo no sous-vide a 70°C, por 12 horas.

Por fim, chega a hora de dar um banho de vinho branco, para remover o excesso de missô, porcionar a barriga, envolvê-la em uma redução à base de mel, shoyu e Bourbon e finalizar na chapa, com um tiquinho de manteiga - os cubinhos vão ao prato com nibs de cacau, mix de cogumelos, flor de sal e sachimi togarashi, mistura asiática de condimentos.

No Caledonia, chef massageia a carne com missô Imagem: Maurício Porto

Barriga no melhor dos mundos

Combinar dois ou mais métodos de cocção ajuda a elevar a barriga suína ao melhor dos mundos. No restaurante asiático Katz-Sü, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o sanduichinho bao de Taiwan, servido como entrada, é recheado com uma fatia de barriga suína, mais kimchi, picles, cebolinha e aioli de pimenta sriracha. Depois de curar a carne com sal e cachaça, o chef Bruno Katz a cozinha no sous-vide por 12 horas, a 68°C, e depois finaliza com fritura. Dessa forma, garante que a barriga fique ultramacia por dentro e crocante por fora.