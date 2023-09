'Professor Pardal' das churrasqueiras já fez carne em arquivo de escritório

A equipe de engenharia da Scheer fabricou um protótipo de ferro que, aprovado, virou encomenda oficial. A partir dali, foi uma correria só - coube aos engenheiros elaborarem o design definitivo, escolher os materiais ideais e motorizar a estrutura. "Tivemos 30 dias para projetar e fabricar 13 unidades. Só foi possível porque temos 50 funcionários na linha de produção", diz o empresário.

Versão residencial custará R$ 14 mil

Do ponto de vista do assador, o Scheeroscópio garante assados suculentos, com muito mais umidade, já que os giros constantes fazem com que a gordura derretida pingue sobre a própria carne. Sem falar que o equipamento equivale a uma equipe inteira de marketing - o norte-americano Tuffy Stone, um dos maiores campeões de BBQ da história, postou um vídeo durante a Churrascada que já gerou encomendas à Scheer.

Livi diz que - embora loucas - suas invenções devem ser úteis para fazerem sentido Imagem: Divulgação

Apareceram interessados na Califórnia, na África do Sul e no Qatar, além de brasileiros dispostos e turbinar as áreas de lazer de suas fazendas e casas de praia. Para quem não tem tanto espaço, a empresa pretende lançar uma versão residencial compacta no começo de 2024. O modelo mais barato, em ferro com pintura epóxi e anéis de aço inoxidável, vai custar cerca de R$ 14 mil, mas a versão toda em inox promete chegar a R$ 30 mil.

O que esperar para o ano que vem?

Livi anuncia que a próxima coleção, a ser lançada em 2024, vai se chamar "Água que move moinhos".