Hotel no Pantanal é aposta em 'lista de ouro' do turismo na América Latina

Caiman, no Pantanal

A jornalista Sarah Marshall destaca dois lados da mesma moeda na experiência do turista no hotel: a chance de ver de perto e colaborar economicamente para a preservação de espécies ameaçadas em um delicado ecossistema.

"Mais de 35 anos atrás, quando o conservacionista e empresário Roberto Klabin transformou parte da fazenda da família em uma hospedaria de luxo, o Pantanal era muito rejeitado [por turistas] por ser cheio de mosquitos, mas este não é mais o caso. As coisas estão mudando no maior território tropical e úmido do mundo. Ao habituar onças ao som dos motores de veículos, a ONG Onçafari aumentou as observações de predadores ameaçados na propriedade", escreve.

Por isso, o visitante pode embarcar em safáris diurnos ou noturnos, andar a cavalo pela floresta e experimentar como é trabalhar na criação de gado. A jornalista compara as atrações do Caiman ao que é oferecido em resorts-safári de luxo no Delta do Cubango, em Botsuana, mas com o benefício extra de mais tranquilidade, já que o fluxo de turistas ainda não é tão intenso na região.