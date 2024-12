Florianópolis e Rio são 2 dos destinos mais buscados do mundo no verão 2025

As brasileiras Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ) estão entre as 10 cidades mais buscadas em todo o mundo para o (nosso) verão 2025.

A conclusão é de um levantamento realizado no dia 13 e divulgado nesta quarta (18) pela plataforma de viagem Booking.com, baseado no número de acomodações pesquisadas em cada destino por viajantes de todo o mundo através do site para o período entre 1º de janeiro e 31 de março do próximo ano.

Florianópolis ocupa o quarto lugar no ranking mundial, com um crescimento de 107% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior. A cidade ficou à frente de outros destinos muito cobiçados internacionalmente, como Tóquio (Japão) e Roma (Itália).