4.300 km em 14 meses: argentina é primeira a fazer maior trilha do Brasil

Um dos mais difíceis, conta ela, é ficar sem água. Ela afirma que a escassez a ajudou a entender melhor o próprio corpo, para controlar a sede. Mas ainda assim, encarar o calor do Rio de Janeiro sem uma garrafinha foi um tanto "desesperador".

Uma vez fiquei sem água com uma amiga e vi nela o desespero que eu já tinha passado, e dei a água que eu tinha para ela. Já consigo controlar minha sede e ajudar o outro, por exemplo.

Já quando o assunto é chuva e trilhas fechadas por mata, os trechos mais difíceis foram os de São Paulo — 1.400 dos 4.300 kms são no estado.

"Eu e um amigo passamos quatro dias no mato fazendo a trilha TransPetar. Foram uns 30 quilômetros de trilha fechada que abrimos no facão. Mas foi muito leve fazer isso com ele, por exemplo. Porque a gente brincava um com o outro. Ele caía, tropeçava e eu ficava zoando ele. E, no fim, quando está acabando depois de muito perrengue, você já fica com saudade e triste porque está chegando."

Teve outra que fiz com um mateiro e um cara que era do Exército, e a gente se perdeu, a trilha sumiu. Um deles falou: vamos passar pelo rio, porque não dá para abrir, já é noite. Aí acabamos atravessando o rio, que ia acima da cintura, e chegamos 21h do outro lado, super cansados. Acordamos às cinco da manhã com chuva na nossa cabeça, porque começou a entrar água pela barraca. No dia seguinte, tudo estava com lama, em que o pé afunda e você fica sem força para caminhar. Essa trilha foi muito perrengue. Mas lembro até agora que o cara do Exército parou no rio, lavou a cara, olhou para mim e eu estava dando risada. Ele falou para o outro: 'essa menina não bate bem da cabeça'. Essa foi a única trilha que me deixou pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas logo passou."

Julieta Santamaria, a Nossa

Dicas de Julieta para quem quer fazer trilha