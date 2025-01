Desceu a serra? Conheça 7 lugares para comer bem em Santos

Quando mais novo, eu ficava impressionado com os heróis e vilões dos filmes noir americanos. Tudo era motivo para um coquetel. A qualquer hora do dia ou da ação, havia sempre alguém disposto a um martini ou um gim tônica.

Claro que não incentivo o consumo desregrado de álcool, mas acho chique ter tempo livre para um drinque no meio da tarde de um dia útil. A vida é corrida, pouca gente pode se presentear com esse agrado. A folga das primeiras semanas do ano, porém, com a cidade tranquila, talvez nos permita uma ou duas taças vespertinas.

Há dois lugares charmosos que servem coquetéis ininterruptamente do almoço até a noite. Quem sabe das coisas já frequenta há algum tempo o Locale Caffè, de sotaque italiano, com uma carta bem variada criada pelo superstar Márcio Silva.

Outro ponto bem mais novo é o Z Deli Restaurante, lotadíssimo no almoço e no jantar, com um certo respiro entre os turnos. A carta de Danilo Nakamura tem coquetéis delicados, com acidez e frescor, que podem harmonizar com a deliciosa comida franco-judaica do local. Melhor ainda se a companhia também der bom match, tipo Alan Ladd e Veronica Lake.

Imagem: Rubens Kato

Z Deli Restaurante

Os coquetéis da nova casa do Z Deli são chamados pelos nomes de seus ingredientes protagonistas, seguidos pela lista das bases alcoólicas e outros elementos. O borbulhante maçã verde + coentro (R$ 34), causa surpresa com sua alquimia de gim, vermute branco e jerez fino. Amora + yuzu (R$ 35), com bourbon, cacau e pimenta do reino, é perfumado, frutado, ácido e levemente picante. Para os fãs de bebidas mais austeras, a boa pedida é uva + folha de figo (R$ 42), com jerez oloroso, vinho madeira e vermute tinto. Vai lá: Al. Lorena, 1689, Jardins. @zdelirestaurante