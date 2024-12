Montanha-russa e tudo na air fryer: as 10 receitas mais buscadas de 2024

A metodologia das buscas do ano

A lista acima mostra as principais tendências de buscas dentro do recorte analisado. As listas são baseadas nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior.

Não é correto afirmar que os termos da lista foram os mais pesquisados do ano. Ao creditar esse material, o correto é mencionar que essa lista representa os assuntos e termos mais aquecidos do ano, que mais cresceram no Google ou que mais estiveram em alta em 2024.