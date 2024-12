'Jesus é Deus': mosaico de templo cristão mais antigo é exposto pela 1ª vez

Estudiosos estimam que a obra tenha sido criada no século 3 ou 4 depois de Cristo para a mais antiga sala de oração dedicada à fé cristã de que se tem notícia.

Na época, a região do Vale de Jezrael — onde fica o Monte Megido — era ocupada pelos romanos e alguns destes oficiais teriam encomendado a construção, provavelmente de maneira clandestina, o que oferece pistas sobre como o cristianismo foi professado no seu início.

Mosaico de Megido em perspectiva Imagem: Reprodução/Museum of the Bible

Outros materiais foram descobertos no sítio arqueológico, como cerâmicas e moedas. Por isso, a IAA estimou à época do achado que a igreja tivesse sido construída no ano 230.

No entanto, o local pode ter sido abandonado por volta do ano 305, no século seguinte, quando o mosaico deve ter sido coberto — esta linha do tempo é consistente com a perseguição imposta aos cristãos pelo imperador romano Diocleciano.

O vale é significativo ainda por uma outra razão, presente no livro do Apocalipse. É ali que acontecerá a Batalha do Juízo Final, de acordo com o capítulo 16.