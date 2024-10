Descoberta em Jerusalém prova da conquista da Terra Santa narrada na Bíblia

Durante as escavações, os especialistas acharam dois antigas e sobrepostas construções administrativas da cidade. Uma delas, mais antiga, teria sido erguida no período anterior à campanha militar assíria. Já a segunda teria substituído a primeira e foi construída logo após os assírios lutarem contra a rebelião do rei Ezequias.

Segundo o governo de Israel, esta é a primeira vez que uma escavação arqueológica próxima à Jerusalém encontrou evidências do impacto econômico da invasão do rei assírio Senaqueribe.

Até o momento, todos os artefatos que provavam a invasão militar haviam sido achados apenas na região de Sefelá, no centro-sul de Israel, conhecida por suas baixas colinas. No entanto, estes resquícios do que era Judá antes da chegada assíria comprovam que o centro administrativo da capital do reino chegou a ser completamente destruído e precisou ser reerguido.

"Descobrimos resquícios de um centro administrativo real significativo dos dias do rei Ezequias, e talvez até mesmo do reino de seu pai, o rei Acaz. O centro funcionava no último terço do século 8 a.C., mas foi destruído até a sua fundação e enterrado sob um enorme amontoado de pedras. A pilha formava uma plataforma sobre a qual a estrutura seguinte foi erguida, mantendo uma vista dominante de todas as áreas agriculturais do leste do cume de Armon Ha-Natziv-Ramat Rahel, e poderia ser visto de longe. Enorme pedras de construção originais desta estrutura mais antiga foram deliberadamente incorporadas à pilha", explicaram Neria Sapir, Natan Ben-Ari e Benyamin Storchan, diretores da escavação, em comunicado à imprensa.