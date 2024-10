Espada de 3.000 anos com insígnia de 'faraó da Bíblia' é achada no Egito

Uma espada de cerca de 3.000 anos com uma gravação da insígnia do faraó Ramsés 2º — o mais poderoso de sua era — foi encontrado no delta do Nilo, a cerca de 48 km de Alexandria, anunciou o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito em setembro.

Apesar de a Bíblia nunca ter citado nominalmente quem foi o rei egípcio que escravizou os israelitas no Livro do Êxodo e não haver consenso científico até hoje, há uma corrente de pesquisadores que acredita que teria sido no reinado de Ramsés que Moisés liderou a fuga do Egito rumo à terra prometida. A principal pista está na semelhança entre o nome do faraó e das cidades que os escravos tiveram que construir nesta passagem: