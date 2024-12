Turquia tem cidades para os mortos incrustadas em montanhas

Túmulos Lícios em Dalyan Imagem: Peter Adams/Getty Images

Há relatos da formação da Lícia desde o século 15 a.C., no fim da Idade do Bronze, em torno de povos falantes de línguas anatólias como o luvita que foram conquistados pelo Império Arquemênida, os primeiros persas. Posteriormente, a região foi parte do Império Ateniense (ou Liga de Delos), caiu sob domínio macedônio, foi parar nas mãos dos gregos de Rodes e se tornou um protetorado romano.

Os idiomas se perderam e todas essas culturas acabaram influenciando os lícios, que se tornaram independentes e formaram sua própria liga em 168 a.C., um experimento que durou quase 200 anos. Ela dissolvida em 43 d.C. por Claudio, que a incorporou ao Império Romano. A região passou séculos nas mãos dos otomanos até que foi incorporada à República da Turquia no início do século 20.

Cidades para os mortos

Fethiye, na Turquia Imagem: Nick Brundle Photography/Getty Images

Os lícios começaram a construir elaborados túmulos nas montanhas e penhascos ainda nos tempos do domínio persa, por volta do século 5 a.C., mas algumas das mais famosas têm estilo grego e/ou macedônio. É o caso da Tumba de Amintas, em Fethiye, com colunas iônicas que teriam sido erguidas por volta de 350 a.C., segundo o guia Lonely Planet.