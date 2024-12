'Pilar da vida': ninguém sabe como igreja foi parar no topo de rocha enorme

A igreja de São Simeão Estilita, na base do Pilar de Katskhi, na Geórgia Imagem: Feng Wei/Getty Images

Religiosos que hoje moram no mosteiro na base do pilar encaram uma subida diária de 20 minutos em uma escada fina de metal na lateral da rocha para fazer suas orações mais próximos a Deus. Até 2015, encontrava-se por ali também o padre Maxime Qavtaradze, que passou boa parte dos seus últimos 20 anos de vida ali e foi o último monge a viver no topo do pilar. Ele também construiu uma nova igreja na base da rocha em 1995, para Simeão Estilita.

Apesar de os turistas virem ver de perto o pilar, eles não podem subi-lo atualmente, apenas os monges. A proibição foi colocada em vigor em 2018 pelo Patriarca Ilia 2º da Igreja Ortodoxa Georgiana, e o intuito seria preservar a construção e "manter o local sagrado". Além disso, nenhuma mulher na História jamais foi autorizada a ir até o topo de Katskhi.

Pilar de Katskhi, na Geórgia Imagem: Ozbalci/Getty Images/iStockphoto

A Igreja parece reconhecer, no entanto, a importância de Katskhi para aproximar a população e até os curiosos da fé e libera a subida até o primeiro andar do pilar, onde há uma cruz do século 6 e uma pequena área para acender velas e fazer orações — um dos mais antigos símbolos do Cristianismo existentes até hoje.

Há planos ainda para acrescentar, à sua base, um novo centro de visitantes e uma pequena loja de lembrancinhas para os peregrinos, segundo a CNN. A igreja de São Simeão Estilita, no térreo, também possui belos afrescos e artefatos religiosos e está aberta aos visitantes que querem fazer ali suas orações.