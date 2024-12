20 mil refeições por dia e fresquinhas: como são feitas as comidas de avião

Em Guarulhos, as instalações da Gate Gourmet estão já dentro do aeroporto de Guarulhos. Por isso mesmo, todos os funcionários e convidados passam por verificações de segurança para entrar.

Já o acesso à cozinha exige o cuidado padrão para evitar contaminações, proibindo acessórios como anéis e brincos e exigindo touca, avental e luvas.

Lá dentro, os 800 funcionários que trabalham na unidade preparam os pratos sob a liderança de Guilherme Schulze, chefe executivo em Guarulhos.

Ele é uma das pessoas que pensa o cardápio das companhias atendidas pela empresa, de acordo com os pedidos e exigências feitas por elas.

Caminhões que levam refeições até aeronaves em Guarulhos Imagem: Divulgação/Gate Gourmet

Consumo rápido: refeições são feitas horas antes de decolagem

Durante o tour pela cozinha, funcionários da Gate Gourmet garantiram que todas as refeições servidas em aviões são feitas no mesmo dia — e levadas até a pista por caminhões, alguns deles com um baú móvel, que sobe até oito metros para deixar as refeições próximas à galley —local da aeronave em que o serviço de bordo é organizado.