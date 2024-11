Mansão no Morumbi entra no ranking das 11 maiores casas do mundo

1ª: Lakshmi Vilas Palace (Gujarat, Índia)

Lakshmi Vilas Palace (Gujarat, Índia) Imagem: Tuul & Bruno Morandi/Getty Images

Com 2,83 milhões de metros quadrados, a maior residência do mundo foi construída pelo marajá Sayajirao Gaekwad 3º em Vadodara, na Índia. em 1890. Até hoje, a família real de Vadodara vive no local, construído no suntuoso estilo indo-sarraceno. Com 170 quartos, ela é decorada em mármore Rajasthani, tem pisos de mosaicos de Veneza e vitrais da Bélgica. Como os nobres só ocupam os andares superiores, os inferiores são abertos para visitas do público.

2ª: Ak Saray (Ancara, Turquia)

Ak Saray (Ancara, Turquia) Imagem: Thankful Photography/Getty Images

Também conhecido como o "Palácio Branco da Turquia", esta é a mais nova casa da lista. Foi construída em 2014, na periferia de Ancara, com 288 mil metros quadrados distribuídos por 1.100 quartos, para abrigar o presidente do país. Seus interiores são decorados em mármore verde, acabamentos em ouro, papel de parede de seda e hectares de tapeçarias vermelhas. O presidente Recep Tayyip Erdogan teria dito que a construção é um símbolo do prestígio do país, segundo a Digest, apesar de a construção de uma mansão de US$ 615 milhões (R$ 3,5 bilhões) ter causado controvérsia.