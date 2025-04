Encontro histórico: maior e menor cachorro do mundo se conhecem nos EUA

No início, a pequena Pearl permaneceu no colo de Vanesa, enquanto Reggie, gentil e curioso, se aproximou com cuidado. Em poucos minutos, os dois já dividiam o mesmo sofá e exploravam juntos a casa e o jardim.

Amizade de contrastes

Com porte opostos, as imagens do encontro viralizaram: enquanto Reggie alcança a altura de bancadas da cozinha com facilidade, Pearl é tão pequena que chegou a caber dentro da tigela de comida do Dogue Alemão. Mas apesar do contraste físico, o comportamento amigável de ambos encantou os tutores e os fãs dos recordes ao redor do mundo.

Pearl, uma Chihuahua de 9,14 centímetros de altura, mal alcança o topo da pata de Reggie, tamanha a altura do Dogue Alemão de 1m Imagem: Divulgação/Guinness World Records

Segundo Sam, Reggie é um cão muito atento e delicado, qualidades que demonstrou ao lidar com a companheira em miniatura. Já Vanesa contou que Pearl adora a companhia de cães grandes e não tem a menor ideia de que é minúscula: "Ela é muito sociável e brincalhona. Só quer estar por perto."

Dona de uma personalidade marcante, Pearl ainda tem o hábito curioso de escolher as próprias roupinhas conforme o humor do dia, segundo sua tutora. Reggie, por sua vez, pode parecer majestoso, mas é apenas um "bebê grandalhão", de acordo com Sam.