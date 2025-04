Que horas dar comida para o cachorro? Especialista indica rotina ideal

Além disso, o hábito de dividir a porção diária em duas partes deixa a energia mais bem distribuída ao longo do dia. Por isso, para cães adultos, a dica geral é oferecer uma refeição logo após o início da manhã e outra no finalzinho da tarde, longe do horário que o pet costuma descansar e dormir. Assim, ele pode dormir mais leve e se livrar de eventuais desconfortos noturnos.

É do comportamento natural do cão, rodear a mesa enquanto estamos comendo. Nesses momentos, pode-se oferecer um petisco que não tenha valor calórico e seja preferencialmente de origem vegetal. Assim, não atrapalha a dieta deste animal. Duas opções fáceis são cenoura e chuchu Elisa Tibério, veterinária

O segredo é a consistência. Cães se sentem mais seguros quando sabem exatamente o que esperar em seus dias. E, além disso, encaixar os horários de alimentação na rotina facilita até mesmo as tarefas do tutor.

Cuidados e precauções

Existem outros detalhes para quem deseja aperfeiçoar a rotina alimentar dos cães. O primeiro é: nada de servir comida logo depois de brincadeiras intensas. Depois de muita corrida ou agito, o ideal é esperar pelo menos 40 minutos antes de alimentar o animal. Isso ajuda a prevenir problemas digestivos e até complicações sérias em raças grandes.

Filhotes são outra história: como estão crescendo e queimam energia o tempo todo, precisam comer mais vezes ao dia. Por isso, podem fazer até quatro refeições diárias.