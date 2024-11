O melhor lugar é no balcão: restaurantes de SP para comer 'com vista'

Shiro

Imagem: Tati Frison

O menor bar da cidade tem carta nova, assinada por Danilo Nakamura e Renan Scussel, com execução do bartender Arthur Ferreira. Mizu (R$ 54), transparente como água, harmoniza shochu, saquê, maçã verde e vodca infusionada com alga nori. Ichigo (R$ 70) reconstrói a saquerinha de modo bem delicado, com saquê, suco de morango clarificado, vodca e Champagne. Sherry, sherry, sherry (R$ 75) é potente, com single malt escocês, vodca com nori e três estilos de vinho de Jerez: fino, amontillado e cream.

Vai lá: R. Padre João Manuel, 712, Jardins. @shirococktailbar

Il Covo

Imagem: Helena Castro

O mixologista Robson Bonfim assumiu recentemente a barra do Il Covo e já trouxe colaborações para a carta. Quem quer refrescância não deve deixar de provar esperanza del sol (R$ 59), com Jerez fino, cupuaçu, soda de uva verde e açúcar. Outro trago longo e solar, de baixo teor alcoólico, é duomo milano (R$ 56), com amaro, Cointreau, ginger ale e cítricos. Já rabo siciliano (R$ 66), recriação do rabo de galo, é pancadão, misturando cachaça envelhecida, vermute, amaro, limoncello, Strega e limão caviar.

Vai lá: R. Peixoto Gomide, 1901, Jardins. @ilcovobar