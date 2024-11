Com fondue e carnes, restaurante mineiro é eleito o mais romântico do mundo

O preço é que abaixou a sua média (4,5), já que a casa é considerada quatro cifras e tem custo médio de R$ 70 a R$ 232 por pessoa.

Quando você pensa em romance, o Restaurante Altto e Lounge Bar com certeza vem à mente. Jante as refeições artesanais primorosas e os especiais do chef próximo a espetaculares vistas do topo do penhasco da Orla Bardot e complete sua experiência com uma incrível harmonização de vinhos em preço razoável. O serviço atencioso de seu time de garçons dedicados fará sua ocasião íntima ainda mais especial.

— Elogia o TripAdvisor

Pratos tradicionais da cozinha brasileira e outros de origem italiana disputam lugar no menu, para quem não quer abrir mão do mix de sabores. Mais informações sobre o serviço e reservas estão disponíveis no alttobuzios.com.br.

