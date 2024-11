Restaurante de SP faz sucesso com 32 versões de cuscuz: “Tem até doces”

Comida instagramável, preço acessível e sabor memorável! Essa combinação você encontra no restaurante Oxente! Tem Cuscuz, localizado no Jardim Germania, Zona Sul de São Paulo, e que o apresentador Thiago Simpatia te leva para conhecer no novo episódio do "Cozinha das Quebradas", série de Nossa.

Quando falamos de Cozinha das Quebradas e cozinha nordestina, simplesmente estamos falando em um povo que 80% dos moradores da periferia em São Paulo é de lá. Por isso a importância de mostrarmos restaurantes como o Oxente. A cultura periférica é múltipla, e a cultura nordestina, que faz parte do gueto em São Paulo, tem que ser enaltecida sempre. Thiago Simpatia, apresentador do programa