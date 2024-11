Fim de semana: programas para fazer em São Paulo mesmo em dias de chuva

Os fãs do universo Disney do mundo inteiro focam a atenção em São Paulo neste fim de semana. Começa hoje a D23 Brasil - Uma Experiência Disney, o maior evento do conglomerado pensado para seu público. São esperadas mais de 50 mil pessoas em três dias de evento, com programação que prevê atrações nacionais e internacionais nos palcos, painéis e muito entretenimento nas áreas temáticas.

Promovido a cada dois anos nos Estados Unidos, é a primeira vez que o evento desembarca na América Latina, mais especificamente no Transamérica Expo Center. Para os fãs que desembolsaram em torno de R$ 1 mil pelo passaporte com acesso a todos os dias, a promessa é de muito conteúdo exclusivo.

Disney+, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN, Star e Rádio Disney terão espaços próprios, todos oferecendo experiências imersivas para os visitantes. Além das grandes áreas, é na Arena D23 by Bradesco/Visa, com capacidade para 2 mil pessoas, que vão acontecer os concorridos painéis com a presença de artistas ligados à música, filmes e séries, prévias de lançamentos e os anúncios sobre o que vem por aí, como "Moana 2", "Capitão América: Admirável Mundo Novo" e "Mufasa".

Pocket shows, encontro de cosplayers e toda a magia que envolve os parques e estúdios de animação, além de uma megaloja com mais de 600 produtos exclusivos são uma mostra do que foi preparado para os fãs de Mickey & Friends, Toy Story, Star Wars, Quarteto Fantástico, Percy Jackson, Branca de Neve, entre outras franquias e personagens.

Ah! E para quem quer entender o nome do evento, o D vem, obviamente, de Disney e o 23 é uma referência ao primeiro estúdio criado por Walt Disney, em 1923.

Vai lá:

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, das 10h às 20h. Acesse o site da D23 Brasil para o mapa do evento, programação e ingressos (a partir de R$ 174,95).