Ragnarök real? Cientistas acham evidências de catástrofe 'sem precedentes'

Pesquisadores desenterraram artefatos em Jutlândia, na Dinamarca, que revelam um evento climático catastrófico no século 6. A tragédia pode ter inspirado os mitos do Ragnarök na cultura nórdica.

O que aconteceu

A pesquisa revelou evidências científicas de que a "maior catástrofe climática da humanidade" também atingiu a Dinamarca. Os cientistas analisaram anéis de árvores e artefatos arqueológicos para entender como esse evento devastador impactou a vida na região, há 1.500 anos. O estudo, do Museu Nacional da Dinamarca, foi liderado pelo biólogo e especialista em arqueologia ambiental Morten Fischer Mortensen e publicado no Journal of Archaeological Science Reports.

O autor da pesquisa destacou o impacto dramático sobre a agricultura. "Quando as árvores não podiam crescer, nada mais conseguia crescer nos campos", explicou Mortensen. A falta de colheitas e a consequente crise de alimentos forçaram o abandono de áreas agrícolas, levando ao colapso de comunidades inteiras. "Ver essas pequenas e finas marcas nas árvores [que indicam períodos de crescimento limitado] me dá calafrios, pois sei o quanto de sofrimento, morte e tristeza elas representam."