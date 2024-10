Epic Universe abre só em maio, mas entradas estarão à venda neste mês

A Universal adiantou detalhes de como serão as experiências do primeiro mundo, o Celestial Park. Entre os destaques estão shows de fontes em todos os 28 mil metros quadrados de água da área, em que elas balançarão, dançarão e atingirão alturas de até 41 metros no ar, com música e iluminação interativa, que se transformará do dia para a noite.

Conceito das atrações do Celestial Park no Epic Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Atrações do Celestial Park

Starfall Racers: montanha-russa de lançamento duplo que leva os visitantes a voar pelos céus, a bordo de cometas em uma corrida para ver quem é o mais rápido.

Starfall Racers do Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Atingirá velocidades de até 100 km/h e alturas de até 40 metros ao longo de 1.524 metros de pista, o que a tornará a montanha-russa mais emocionante do Epic Universe. Haverá manobras exclusivas e que prometem muita adrenalina como o "Celestial Spin", em que os dois veículos realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram no ar.