Quando é melhor comprar sua passagem de fim de ano? Google entrega truques

A passagem aérea pode pesar em boa parte do seu orçamento de férias, o que transforma a procura por um bilhete em uma espécie de caça ao tesouro às avessas por aquele que vale menos, é claro.

Para tentar responder a essa pergunta, o Google publicou em setembro um relatório que usa por base as buscas na ferramenta Google Flights (ou Voos, em português) no mercado americano dos últimos quatro anos para determinar quais as épocas de melhores pechinchas.

Mesmo com as preferências ou o calendário nem sempre iguais aos dos turistas brasileiros, algumas dicas são interessantes. Veja: