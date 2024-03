Leilão de upgrade: como trocar passagem em classe econômica por executiva

Isso pode ser feito com antecedência ou, em alguns casos, no momento do check-in. Caso o lance não seja o vencedor, o viajante não paga pelo upgrade.

Essa é uma maneira de as empresas monetizarem com assentos mais lucrativos e que estariam desocupados no voo.

Vale a pena?

Em alguns poucos casos, pode valer a pena, mas normalmente o custo é alto, diz Gabriel Ludvig, do site Pontos Pra Voar.

Com milhas, tirando poucas exceções, compensa já emitir diretamente na cabine desejada, pois dificilmente se conseguirá um custo melhor emitindo em econômica e solicitando upgrade posteriormente (até em razão das limitações do bilhete, muitos nem permitem upgrade)

Gabriel Ludvig, do site Pontos Pra Voar

"Em dinheiro, pela grande diferença de preço entre econômica e executiva, pode compensar o upgrade, porém o valor final não será baixo, nem existirá certeza de conseguir o upgrade, que é mediante disponibilidade", diz Ludvig.