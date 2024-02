Quanto tempo antes da viagem a passagem aérea fica mais barata?

Praticamente todo mundo sabe que as passagens aéreas são bem caras às vésperas de uma viagem. Mas qual o momento perfeito para pagar mais barato ao comprar um voo?

A compra do bilhete tende a ser mais econômica no período entre 74 e 21 dias antes da data de embarque, aponta o Estudo Anual de Taxas Aéreas do CheapAir.com, buscador norte-americano de voos, estadias e aluguéis de carros.

O levantamento analisou o preço de mais de 917 milhões de passagens emitidas nos EUA em 2023. Apesar de não levar em consideração os custos de passagens em outros países, a pesquisa pode servir de termômetro para quem busca viajar para o país, ou até comprar passagens para outros lugares —especialmente no Hemisfério Norte, já que as flutuações devido ao calendário (estações do ano e feriados) pode ser bastante similar.