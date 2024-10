Pedreiro ou religioso em fuga: quem é o 'pai' do país mais antigo do mundo?

A Grécia, considerada o berço das civilizações ocidentais, era na verdade uma região de Cidades-Estados independentes nos tempos de Platão, enquanto a Espanha das navegações era uma península de reinos vizinhos como Aragão e Castela, com os contornos atuais se evidenciando no século 18.

Uma das principais praças de San Marino, onde há a estátua do santo (ao centro) e o prédio dos correios Imagem: J.V.Castro/Getty Images

San Marino, por sua vez, foi fundado em 3 de setembro do ano 301, quando conquistou sua independência do Império Romano. Seu título oficial é "Mais Serena República de San Marino"; a mesma desde aquela época. Além de antigo, o país é o terceiro menor Estado da Europa com apenas 61 km² — um pouco menor do que a subprefeitura de M'Boi Mirim, em São Paulo, com 62,1 km².

Menores do que este, que também é o quinto menor país do mundo, apenas o Vaticano e Mônaco na Europa, além de Nauru e Tuvalu, no Pacífico.

Como San Marino surgiu?

Segundo o CIA Factbook divulgado pela agência de inteligência dos EUA, seu nome veio do seu fundador, um pedreiro cristão chamado Marinus — que acabou virando santo.