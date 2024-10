Ossada misteriosa da Notre Dame tem origem revelada e é de celebridade

Dois anos depois de um misterioso sarcófago com a ossada de um cavaleiro ter sido encontrado no subsolo da Catedral de Notre Dame durante suas obras de restauração devido ao incêndio de 2019, arqueólogos franceses finalmente conseguiram desvendar quem teria sido o homem. Spoiler: ele foi uma celebridade do século 16.

Trata-se de Joachim du Bellay, poeta, crítico e fundador do grupo La Pléiade, formado por literatos da Renascença Francesa que tinham o objetivo de promover o francês como uma linguagem artística.