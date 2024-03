Torre restaurada da Catedral de Notre-Dame é revelada 5 anos após incêndio

Vista em perspectiva do interior da Notre-Dame Imagem: Guillaume Bardet/Friends of Notre-Dame de Paris

Entre eles está o designer Guillaume Bardet, que assinará cinco itens considerados "essenciais": fonte batismal, púlpito, altar principal, tabernáculo e cátedra. Seu objetivo era "criar um trabalho centrado em torno do [que é] eterno", segundo a Friends of the Notre-Dame.

O batistério como é previsto de ser incorporado à nave da igreja Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

"As peças devem abraçar o passado, incorporar o presente e vislumbrar o futuro. Elas devem ressoar tanto durante como fora da missa, sem clamar por atenção, devem estar visíveis. Devem ser uma presença óbvia", explicou o artista, que priorizou materiais como madeira e bronze nas peças guiadas por uma abordagem atemporal.

A pia batismal, em detalhes Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

O púlpito, em formato de "T", simboliza liberdade e foi o primeiro design criado por Bardet para a catedral. Já o batistério teria sido inspirado na "circularidade do ritual" e foi concebido para atender a um fluxo de pessoas. Segundo a revista especializada Wallpaper, consta na introdução do projeto apresentado à Diocese de Paris uma justificativa para as formas orgânicas", mais simples: "evocar um profundo senso de permanência e devoção".