Restaurantes para levar as crianças em São Paulo; e adulto ser feliz também

Bodogami

Imagem: Divulgação

Por aqui o objetivo é um: jogatina. Calma! Sem apostas ou jogos de azar, e sim com centenas de jogos de tabuleiro para se divertir. Vale ficar de olho na agenda para programações especiais como trivia ou noite dos detetives. Entre uma rodada e outra, dá para beliscar o guioza recheado de lombo suíno ou de vegetais (R$ 25 cada porção).

Avenida da Liberdade, 456, Liberdade. @bodogami

Jota Hamburgers

Imagem: Divulgação

Quer fazer um programa gastronômico com as crianças ao ar livre? A lanchonete dos sócios do Z Deli e do Ráscal é uma boa escolha. Instalada na pracinha do Shopping Cidade São Paulo, tem hambúrgueres fininhos que cabem no apetite, caso do cheeseburger com picles, ketchup e mostarda no pão fofinho (R$ 21,90).

Rua Pamplona, 529, Jardim Paulista. @jotahamburgers