Dia das Crianças: 12 programas para fazer com os pequenos em São Paulo

Após uma pizza na Pauls' Boutique, aconselho se aventurar pelas lojinhas coreanas do Bom Retiro — a Supy (Rua José Paulino, 124) tem uma meia mais divertida do que a outra.

Antes ou depois de comer no Quincho, na Vila Madalena, vale uma horinha na nova livraria infantil chamada Casa Cosmos (Rua Natingui, 544) ou na Praça Horácio Sabino. Além de ser a mais fofa da região, costuma receber peças interativas e gratuitas aos fins de semana.

Bodogami

Imagem: Divulgação

Por aqui o objetivo é um: jogatina. Calma! Sem apostas ou jogos de azar, e sim com centenas de jogos de tabuleiro para se divertir. Vale ficar de olho na agenda para programações especiais, como trivia ou noite dos detetives. Entre uma rodada e outra, dá para beliscar o guioza recheado de lombo suíno ou de vegetais (R$ 25 cada porção).

Avenida da Liberdade, 456, Liberdade. @bodogami

Jota Hamburgers

Imagem: Divulgação

Quer fazer um programa gastronômico com as crianças ao ar livre? A lanchonete dos sócios do Z Deli e do Ráscal é uma boa escolha. Instalada na pracinha do Shopping Cidade São Paulo, tem hambúrgueres fininhos que cabem no apetite, caso do cheeseburger com picles, ketchup e mostarda no pão fofinho (R$ 21,90).

Rua Pamplona, 529, Jardim Paulista. @jotahamburgers