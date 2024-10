Após 4 meses, passageiros finalmente embarcam em cruzeiro 'amaldiçoado'

Já um chef de outro navio atracado nos estaleiros da Harland and Wolff foi menos taxativo. "Eu não tenho certeza se acredito em maldições, mas se acreditasse diria que este navio poderia estar. Não trabalho naquele navio, mas sei que já passou por tantos problemas. Aquelas pobres pessoas esperando para embarcar por tanto tempo... Sinto pena deles. Eles também mudaram o nome do navio, o que qualquer um que passa a maior parte do seu tempo no mar sabe que é mau presságio."

A Villa Vie Residences recebeu também no dia 26 seu último certificado de segurança de navio de passageiros da DNV, uma organização de avaliação de segurança marítima. Desde maio, quando chegou ao estaleiro para sua revisão antes do início da viagem, a embarcação passou por uma série de problemas com diversos destes certificados vencidos.

Além disso, ele estava fora de circulação há tanto tempo que precisou de uma reforma quase completa. Antes de consertos no motor, ele recebeu um leme novo em julho. Caso ele consiga vencer a "maldição", deve passar por 425 destinos em 147 países em breve.