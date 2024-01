274 noites, 'código de swing': cruzeiro dura 9 meses e passa por 60 países

Parte do trajeto do Ultimate World Cruise Imagem: Royal Caribbean

Réveillon em Copacabana. O cruzeiro passou por três cidades do Brasil no final de dezembro: Fortaleza (dia 26), Recife (dia 28) e Rio de Janeiro (dia 31). No último dia do ano, os passageiros visitaram o Cristo Redentor - e passaram a virada para 2024 na Praia de Copacabana.

Viagem completa, ou parte dela. A empresa ofereceu cinco pacotes aos viajantes. O principal inclui a "volta ao mundo" completa. Os outros quartos separam a viagem por segmento: Américas (36 destinos e 64 noites), Pacífico (40 destinos e 87 noites), Oriente Médio (44 destinos e 63 noites) e Europa (40 destinos e 63 noites).

Preços salgados. A viagem não saí barata: é oferecida a partir de US$ 54 mil (R$ 264,3 mil) e pode chegar a US$ 117,6 mil (R$ 575,7 mil), a depender da cabine, por pessoa. No entanto, estão inclusos no pacote alguns extras. É o caso de passagem aérea em classe executiva, transporte premium entre aeroporto-hotel-navio, hospedagem pré-cruzeiro, entre outros.

Navio tem capacidade para quase 2,5 mil viajantes, apesar de não ter sido informado quantos estão a bordo do cruzeiro. O Serenade of the Seas conta com piscina com teto de vidro retrátil, cafés, restaurantes, bares, minigolfe, escalada, teatro, spa, entre outras atividades.

"Reality show" no TikTok. Passageiros a bordo estão compartilhando o dia a dia do navio no aplicativo - dos luxos aos perrengues. E tem gente do mundo todo obcecada em acompanhar o que está sendo chamado na rede de "melhor reality show dos últimos tempos".