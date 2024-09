Praia ou outro planeta? Areia 'enferrujada' impressiona em Galápagos

Playa Roja, Isla Rábida, em Galápagos Imagem: Don Mammoser/Getty Images/iStockphoto

Onde fica a Playa Roja?

Roja está localizada na porção norte da Ilha Rábida, pequena ilha de cerca de 5 km² (para se ter uma ideia, só o centro da cidade de São Paulo possui 27 km²) a 965 km da costa continental do Equador. Segundo as autoridades locais, seu nome é uma referência ao convento de Rábida, na região espanhola da Andaluzia, onde Cristóvão Colombo teria deixado seu filho antes de partir em expedição rumo às Américas.

No entanto, ela nem sempre teve este nome. De acordo com registros da Royal Geographical Society, em Londres, a ilha foi conhecida por anos como Jervis Island — uma homenagem feita em 1793 pelo capitão britânico James Colnett ao almirante John Jervis, que viria a derrotar em 1797 a Marinha Francesa na Batalha do Cabo de São Vicente, durante as Guerras Napoleônicas.

A praia que "enferrujou"

Assim como outras praias de colorações exóticas pelo globo, o litoral de Rábida ganhou sua "pintura" graças à atividade vulcânica em Galápagos. A lava, no caso desta ilha, tem uma alta concentração de ferro oxidado — daí a cor de ferrugem. No entanto, o que foi magma solidificado um dia compondo penhascos e rochas, com o passar dos anos e de muita erosão natural, se converteu em areia de aspecto "extraterrestre".