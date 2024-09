Pastel não é só o de feira: de rissole a guioza, todos são da mesma família

Duas cartas de coquetéis lançadas recentemente na cidade são ótimas para exercitar o olfato e nos fazer dar aquela viajada sensorial. São cheias de aromas de frutas, ervas, essências - rola até cheirinho de chocolate.

No Bar do Cravos, Stephanie Marinkovic homenageia mulheres brasileiras revolucionárias com receitas muito fragrantes. No Leila, restaurante da imponente loja de Tania Bulhões, Chula Barmaid criou um mundo de drinques cheirosos, alguns inspirados nos perfumes da marca.

Bar dos Cravos

Cafonas, coquetel em homenagem a Fernanda Young, é uma bomba aromática, com flor ismênia infusionada em gim, cordial de sunomono, flor de sabugueiro, limão e bitter. Põe Pimenta, drinque de Elza Soares, é uma delicada composição que mistura dulçor, salinidade, acidez e leve picância. Tem bourbon com bacuri, Jerez e picles de pimenta de cheiro. Quelé reverencia Clementina de Jesus com rum amadeirado, licor de laranja, avelã, limão e bitters -- coquetel com clara inspiração tiki.

Rua Osório Duque Estrada, 41, Paraíso. @bardoscravos

Leila

Além do aroma, o impacto visual é notável no bar do Leila, com as lindas taças da grife de Tania. O coquetel 70% Cacau é especialmente fofo, no copo com onça pintada dentro e receita perfeita para chocólatras: alfajor processado no bourbon, vermutes tintos e bitter. Uberaba é pedida refrescante e frutada, com licor de jabuticaba artesanal, cachaça, limão e tangerina. Whiskey Sour de Milho é um coquetel de sobremesa com suco de milho, bourbon e xarope de caramelo.

Rua Colômbia, 270, Jardim Paulistano. @leilarestaurante