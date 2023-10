Com três prêmios internacionais, pizzaiolo já queimou lasanha de microondas

O prêmio de 2022 mudou a história do QT. A verdade é que a gente quase não aguentou a pandemia. E quando a gente recebeu o prêmio estávamos em condição de sobrevida mesmo , enfatiza Matheus.

Matheus Ramos, da QT Pizza Bar Imagem: Divulgação/Carol Demper

Um ano e mais dois prêmios depois, Matheus não revela seus planos, mas deixa no ar um futuro prontinho para mais medalhas pelo mundo.

"O segredo do sucesso é a massa levíssima", crava. Mas como um pizzaiolo inovador, a receita ainda está em testes para ser ainda mais leve.

Sobre o prêmio que recebeu nominalmente, Matheus conta que deve a medalha ao tempo que teve para se preparar e explorar as mais diversas possibilidades no preparo da pizza: da fermentação natural às coberturas inovadoras.

Ousadia no menu

Ao contrário do que os puristas podem imaginar, a melhor pizza napolitana do Brasil e uma das melhores do mundo segundo o ranking italiano pode receber coberturas muito pouco tradicionais.