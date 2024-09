Big Mac de Frango existe, mas McDonald's nunca trouxe o lanche ao Brasil

Há um ano, o casal de brasileiros Mariana e Thiago Romariz, que estão por trás do canal @OsRomariz no Youtube, experimentaram o Chicken Big Mac no Canadá e apontaram que o seu diferencial em relação a outros lanches de frango do cardápio da rede é o empanado — distante do McChicken, por exemplo, e bem mais parecido com o nuggets.

Em março de 2023, o chef do McDonald's de Toronto Jeff Anderson revelou ao Yahoo que levou dois anos para desenvolver o padrão do lanche no Canadá para garantir o equilíbrio dos ingredientes e que o resultado servido seja sempre consistente. "Nós testamos antes de levar ao mercado. No caso do Chicken Big Mac, nós o testamos na área da Grande Toronto para entender como o produto funcionava com a nossa equipe, como cozinhava, como ele se comporta antes que estivéssemos confortáveis de trazê-lo para um lançamento nacional."

Por isso, é possível que o sanduíche desembarque em outras localidades, além dos EUA, ainda no futuro.

Para o McDonald's, o popular Big Mac de Frango já é uma espécie de pomo da discórdia: em junho, a empresa perdeu os direitos sobre a marca na Europa em uma disputa com a rede irlandesa Supermac, que é especializada em produtos de frango. O caso ainda segue em disputa nos tribunais da UE, segundo a agência Bloomberg.